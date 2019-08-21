Мурманская область. Арктика21.08.19 12:03
В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 49%
Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 21 августа общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил около 3,35 млн тонн, что на 1,9% выше уровня прошлого года.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли около 351,1 тысячи тонн, что на 23,29% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 36,14 тысячи тонн – до 242,2 тысячи тонн. Освоение пикши уменьшилось на 21,5 тысячи тонн – до 45,24 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 233 тысячи тонн, что на 20,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 49% - до 192 тысяч тонн.
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