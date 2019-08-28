Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 28 августа общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 3,45 млн тонн, что на 0,2% выше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли около 360,5 тысячи тонн, что на 23% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 34,9 тысячи тонн – до около 249 тысяч тонн. Освоение пикши уменьшилось на 20,2 тысячи тонн – до 47,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 237,2 тысячи тонн, что на 21% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов почти на 50% - до 205,3 тысячи тонн.