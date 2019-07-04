В конвенционных районах и открытой части Мирового океана рыбаки отечественного рыбопромыслового флота добыли 114,4 тысячи тонн водных биоресурсов

К 3 июля текущего года общий вылов всеми российскими пользователями составил 2,39 млн тонн водных биоресурсов, отставание от прошлогоднего показателя сократилось до 0,6%. Вместе с тем, итоги годового вылова будут зависеть от результатов основных путин во втором полугодии, это прежде всего промысел лососей и пелагических объектов (сардина иваси, скумбрия и сайра), а также сезон «Б» добычи минтая и тихоокеанской сельди (осенне-зимний период).

На Северном рыбохозяйственном бассейне добыто на 25% ниже уровня прошлого года – 275,6 тысяч тонн. На промысле трески освоено 202 тысячи тонн, что меньше на 16,8 тысячи тонн. Вылов пикши снизился на 17,6 тысячи тонн – до 30,1 тысячи тонн.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный рыбопромысловый флот освоил 114,4 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 46%. В зонах иностранных государств российский вылов снизился на 15% – до 190,3 тысячи тонн.