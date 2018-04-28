В коррекционной школе-интернате в Кандалакше провели профилактическое мероприятие «Безопасный переход»

Близятся долгие праздничные выходные, которые дети чаще всего проводят на улице. Для того чтобы напомнить им о безопасном поведении на дороге и предотвратить ДТП с участием несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД провели в Кандалакше интерактивное занятие с воспитанниками.

Инспекторы организовали для ребят пешую экскурсию. В рамках этой экскурсии дети вместе с полицейскими прошли по прилегающим к школе улицам, обращая внимание на дорожные знаки и обсуждая их значение. Одновременно с этим автоинспекторы рассказали ребятам о том, какие правила нужно соблюдать при переходе дороги через регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, а также напомнили, что выбегать на дорогу из-за стоящих транспортных средств категорически запрещено.

Дети отнеслись к мероприятию ответственно. По окончанию экскурсии ребята решили поделиться полученными знаниями со взрослыми участниками дорожного движения. Ученики школы-интерната создали рукотворные памятки, где изобразили свое видение безопасного поведения на дорогах, и вручили их горожанам.