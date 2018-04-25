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Мурманская область. Арктика25.04.18 13:59

В Ковдоре директор управляющей компании присвоил около 2 миллионов рублей

Сотрудникам группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Полярнозоринский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно о причастности руководителя одной из управляющих компаний и муниципального унитарного предприятия Ковдора к присвоению денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По материалам оперативников в настоящее время следователем ковдорского отдела полиции МО МВД России «Полярнозоринский» в отношении 35-летнего жителя города возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». 

По версии следствия, ковдорчанин, занимая должность генерального директора управляющей компании, летом 2017 года заключил договор аренды нежилого помещения для организации сроком на один год. Собственнику помещения со счетов управляющей компании в виде единовременного платежа в счет аренды была перечислена сумма в размере 1,5 миллиона рублей.

В дальнейшем, действуя уже как частное лицо, подозреваемый выкупил якобы арендуемое управляющей компанией помещение, при этом оплатой за приобретенную в личную собственность недвижимость стали ранее перечисленные организацией в качестве арендной платы денежные средства.

Кроме того, бывший руководитель управляющей компании в принадлежащем ему помещении сделал ремонт и установил жалюзи, также затратив на данные расходы денежные средства управляющей компании и муниципального унитарного предприятия.

Следствием установлено, что присвоенные бывшим генеральным директором управляющей компании и МУП в сумме около 2 миллионов рублей были получены от населения в счет оплаты коммунальных услуг.   

Расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного организациям.

 

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