В Ковдоре к проблемам начала отопительного сезона пришлось подключаться прокуратуре

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка о ненадлежащем предоставлении услуги по теплоснабжению в жилом фонде Ковдора.

Проверкой установлено, что постановлением администрации Ковдорского района от 11.09.2017 предписано с 14 сентября начать отопительный период 2017 – 2018 гг. в муниципальном образовании Ковдорский район.

Однако, как показали проведенные в период с 18 по 22 сентября проверки прокуратуры района, организованные по обращениям ряда граждан, в некоторых жилых помещениях полностью либо частично отсутствовало отопление.

Нарушение стало возможным ввиду ненадлежащего содержания и, как следствие, состояния инженерных сетей домов. Между тем, в соответствии с п.2.3 ст.161 ЖК РФ управляющая организация несёт ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ.

Все обращения граждан рассмотрены прокуратурой района в день их поступления, в адрес управляющей компании ООО «Ковдор – Жилкомсервис» прокурором района внесены представления.

После вмешательства прокуратуры, меры по устранению нарушений закона приняты безотлагательно. Решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.