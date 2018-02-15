В Ковдоре определились с «Лидером»

Муниципальный конкурс лидеров детских и молодёжных общественных объединений и органов ученического самоуправления проходил на базе городского Дворца культуры в Ковдоре. Молодые лидеры подготовили творческую самопрезентацию и приняли участие в конкурсных испытаниях, раскрывавших организаторские, креативные, коммуникативные и управленческие навыки.

По итогам в номинации «Лидер/руководитель детского/молодежного общественного объединения, органа ученического самоуправления» (возрастная группа 14-17 лет) победителем стал Егор Данилкин (клуб «Старшеклассник» школы № 2). Второе место заняла Ольга Филатова (Совет старшеклассников школы № 4), на третьем – Екатерина Вислобокова (клуб «Старшеклассник» школы № 2). Специальный приз присужден Кириллу Ерпылёву (клуб «Старшеклассник» школы № 2).

В номинации «Лидер/руководитель молодёжного общественного объединения, органа ученического самоуправления» (возрастная группа 18-25 лет) первое место у Андрея Жидова (молодёжный центр «Притяжение»), второе и третье – у Дмитрия Шелемова и Лидии Назаровой соответственно (военно-патриотический клуб «Вулкан»). Победителем в специальной номинации стал Дмитрий Максимов (военно-патриотический клуб «Вулкан»).

Победители XI муниципального конкурса «Лидер» будут рекомендованы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений «Лидер – XXI века».