В Ковдоре открылась выставка известного художника Анатолия Сергиенко

В Ковдорском районном краеведческом музее открылась выставка «Саамский мир» известного художника Анатолия Сергиенко, посвященная 80-летию Мурманской области. В экспозиции представлены работы, рассказывающие о национальных промыслах, культуре и укладе жителей Севера.

В открытии выставки приняли участие председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и автор работ Анатолий Сергиенко.

Анатолий Александрович Сергиенко известен как прекрасный живописец, график, мастер портрета, пейзажа, жанровой картины. Многие его работы проникнуты интересом к народному творчеству, самобытному укладу жизни северян. Работы мастера хранятся в собраниях музеев, частных коллекциях во многих российских городах и за рубежом.

Выставка будет работать до 20 декабря.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.