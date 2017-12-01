В Ковдоре открывается выставка известного художника Анатолия Сергиенко

3 декабря в Ковдорском районном краеведческом музее окроется выставка «Саамский мир» известного художника Анатолия Сергиенко, посвященная 80-летию Мурманской области.

Анатолий Александрович Сергиенко известен как прекрасный живописец, график, мастер портрета, пейзажа, жанровой картины. Многие его работы проникнуты интересом к народному творчеству, самобытному укладу жизни северян. Работы мастера хранятся в собраниях музеев, частных коллекциях во многих российских городах и за рубежом.

На выставке будут представлены работы, рассказывающие о национальных промыслах, культуре и укладе жителей Севера. В открытии выставки примут участие художник Анатолий Сергиенко и председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Выставка будет работать до 20 декабря.

Проект передвижных выставок организует автономная некоммерческая организация «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.