В Ковдоре после ремонта открыли помещения взрослой поликлиники

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин в рамках рабочей поездки в Ковдор принял участие в открытии после капитального ремонта помещений взрослой поликлиники на улице Кошица.

Ремонт поликлиники был начат в 2014 году в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Общая стоимость работ, в соответствии с проектной документацией, составляет более 90 млн рублей.

Работы первой очереди были завершены в декабре 2015 года. В том числе, отремонтированы флюорографический кабинет, рентгенкабинет, кабинет неотложной помощи, помещения диагностической лаборатории, кабинеты хирурга, окулиста и терапевтов, хозяйственные помещения; заменены внутренние сети водоснабжения и водоотведения. В 2016 году в рамках работ второй очереди были заменены окна, отремонтированы системы вентиляции и отопления, проведены ремонты в регистратуре и физиотерапевтическом отделении.

В 2017 году на продолжение ремонта предусмотрено 13 млн рублей. Уже сейчас полностью завершены работы по организации «Доброжелательной регистратуры»: у стойки регистратора организована открытая зона с местом для сидения, оборудованы информационные киоски для записи к врачу, обеспечена комфортная зона ожидания. Все это, подчеркнул Валерий Перетрухин, позволит повысить качество обслуживания пациентов и доступность услуг поликлиники. До конца года планируется также завершить монтаж современной системы вентиляции, замену щитов освещения и сетей электроснабжения, отделочные работы. Кроме того, в этом году для оснащения поликлиники после капитального ремонта были закуплены медицинская мебель и необходимый инвентарь на общую сумму 3 млн рублей.

Как сообщил региональный министр здравоохранения, завершить ремонт поликлиники в полном объёме планируется в августе 2018 года. На пуско-наладочные работы, монтаж вентагрегатов, завершение отделки и прочие работы программой предусмотрено 10 млн рублей.