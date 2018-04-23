В Ковдоре предприниматель оштрафован на 20 000 рублей за реализацию продукции без сопроводительных документов

Прокуратурой Ковдорского района Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего ввоз, производство и оборот продукции легкой промышленности.

В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем на территории Ковдора осуществлялась продажа одежды для детей и подростков без маркировки, указания наименования и местонахождения производителя товаров, наименования и вида (назначения) изделий, даты изготовления, единого знака обращения на рынке, а также в отсутствие сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных), подтверждающих соответствие указанной продукции лёгкой промышленности обязательным требованиям законодательства.

По результатам проверки прокурор Ковдорского района обратился в Арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию указанной продукции, к административной ответственности по статье 14.43 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 17 апреля 2018 года заявление прокурора Ковдорского района Мурманской области удовлетворено, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.