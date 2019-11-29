В Ковдоре проходит выездное заседание правительства области

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в Ковдоре принимает участие в выездном заседании правительства области. На нём идет речь о ходе прохождения осенне-зимнего периода в Мурманской области, в частности, вопросы проведения уборочных работ на территориях муниципальных образований.

Также участников заседания проинформировали об основных параметрах бюджета Мурманской области на 2020 - 2022 годы.

Кроме того, планируется обсудить вопрос единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий взамен предоставления им в собственность земельных участков.