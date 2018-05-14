Сегодня в Ковдоре произошел второй случай падения ребенка из открытого окна - с третьего этажа одного из домов по улице Школьной выпал годовалый мальчик. Он доставлен в реанимацию ЦРБ города Ковдора.

Как сообщает СУ СК РФ по Мурманской области, на месте происшествия работают следователи.