В Ковдоре прошли сборы-соревнования команд военно-патриотических клубов Мурманской области

С 28 по 30 апреля в Ковдоре прошли военно-патриотические сборы-соревнования команд военно-патриотических клубов Мурманской области. 11 команд из Североморска, Мурманска, Апатитов и Ковдора двое суток соревновались на 29 этапах мероприятия.



Это были совершенно разные этапы: ночная тревога, выполнение заданий на соображалку, силовые этапы, этапы на выносливость, знания и специальные умения. И все это несмотря на погодные и метеоусловия...



В итоге звание сильнейшей в зачете 15-18 лет подтвердила команда-победитель прошлого года - «Полярные волки» из Апатитов.



На втором месте - «Вулкан» Ковдорского политехнического колледжа, на третьем - команда «Граница» из одноименного клуба Ковдора.



В младшем (12-14 лет) зачете команда «Юнармия» ВПК «Граница» - 1 место, «Кристалл» из Апатитов - 2 место и «Юные друзья пограничников-2» из Ковдора - 3 место.



Но главные награды этого слета - это новые друзья, это новые знания, умения и навыки и, конечно же, хорошее настроение, которые останутся с участниками.