Мурманская область. Арктика10.11.18 07:35
В Ковдоре пройдёт областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги звезду»
11 ноября в концертном зале Ковдорского городского Дворца культуры начнётся областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги звезду». Представлять отечественную эстрадную вокальную культуру будут 17 ансамблей, 8 дуэтов, 4 трио и 74 солиста из городов Ковдор, Мурманск, Полярные Зори, Полярный, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Заозёрск и Североморск, поселков Молочный, Мурмаши, Зеленоборский, Ревда и села Ловозеро.
Каждый участник представит одну песню на стихи российских поэтов-песенников, на музыку российских композиторов-песенников. Уровень исполнения, использование высокохудожественных образцов российской эстрады будут оценивать приглашенные члены жюри.
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