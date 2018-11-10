В Ковдоре пройдёт областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги звезду»

11 ноября в концертном зале Ковдорского городского Дворца культуры начнётся областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги звезду». Представлять отечественную эстрадную вокальную культуру будут 17 ансамблей, 8 дуэтов, 4 трио и 74 солиста из городов Ковдор, Мурманск, Полярные Зори, Полярный, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, ЗАТО Заозёрск и Североморск, поселков Молочный, Мурмаши, Зеленоборский, Ревда и села Ловозеро.

Каждый участник представит одну песню на стихи российских поэтов-песенников, на музыку российских композиторов-песенников. Уровень исполнения, использование высокохудожественных образцов российской эстрады будут оценивать приглашенные члены жюри.