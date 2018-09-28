В Ковдоре состоится торжественное захоронение останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

29 сентября в 14.00 в Ковдоре состоится торжественная церемония захоронения останков советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском направлении.

На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» будут захоронены останки бойцов, погибших в июле-августе 1941 года в боях за Кайральский рубеж.

В 2017 году поисковый отряд «Ковдор» обнаружил останки четырех пограничников из 101-го пограничного полка НКВД и одного связиста из 104-1 стрелковой дивизии. Летом 2018 года найдены останки двух пехотинцев, воевавших в составе 122-й стрелковой дивизии. Опознать останки не удалось.

Траурный эскорт проследует от площади Ленина до улицы Сухачева. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, члены поисковых отрядов и военно-патриотических клубов «Граница» и «Вулкан», юнармейцы, школьники, жители Ковдорского района.

Согласно Строевому Уставу ВС РФ во время захоронения прозвучат оружейные залпы.