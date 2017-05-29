В Ковдоре сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу со взломом

В полицию города Ковдора с заявлением о краже из принадлежащей ему квартиры имущества общей стоимостью около 20 тысяч рублей обратился 67-летний мужчина. По его словам, среди похищенного были два стереоусилителя, кассетный магнитофон, несколько музыкальных колонок, компьютерная и бытовая техника.

На место происшествия в квартиру по ул. Слюдяная выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что квартира не являлась жилой, длительное время использовалась в качестве хранилища. Было установлено, что хищение имущества произошло путем взлома замка входной двери. В ходе поквартирного опроса оперативники выявили возможных свидетелей происшествия, изъяли отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

В результате специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего местного жителя 1977 года рождения, который позже признался в содеянном. Вещи полицейские успели изъять до того, как они были проданы злоумышленником с целью получения дохода.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.