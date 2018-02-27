В Ковдоре управляющие компании понесли административную ответственность за несвоевременную очистку кровель и крыш

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка соблюдения требований управляющими компаниями содержания общего имущества многоквартирных домов и соблюдения Правил благоустройства Ковдорского района. Установлено, что на крышах домов, а также частично на козырьках подъездов, имеются сосульки, наледи и снежные глыбы.

Большинство проверенных домов находится в управлении ООО «Ковдор – Жилкомсервис». В п.Енский и с.Ёна осуществляет управление многоквартирными домами ООО «Сейто».

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что одним из требований по техническому обслуживанию крыш является удаление наледей и сосулек - по мере необходимости; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Аналогичные требования содержатся и в Правилах благоустройства территории муниципального образования Ковдорский район.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «Ковдор – Жилкомсервис» и ООО «Сейто» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 2 закона Мурманской области от 6.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства территории городского округа).

Постановлениями административной комиссии указанные юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому.

Кроме того, прокурором района названным организациям внесены представления об устранении нарушений закона, по которым ими незамедлительно приняты меры по удалению сосулек, наледей и снега с крыш. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.