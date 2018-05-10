В Ковдоре в ходе ссоры мужчина получил удар ножом в спину

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района поступило сообщение из больницы о причинении телесных повреждений 28-летнему ковдорчанину. В ходе проверки установлено, что травмы пострадавшему были нанесены у магазина по улице Чехова в городе Ковдоре. По словам очевидцев, поздно вечером там произошла ссора между двумя мужчинами. В результате конфликта один нанес другому два удара ножом в спину.

Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, потерпевший и злоумышленник были знакомы, поводом для ссоры стала личная неприязнь на почве ревности. Полицейскими при проведении оперативных мероприятий злоумышленник задержан. В отношении мужчины, причинившего телесные повреждения потерпевшему, возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.