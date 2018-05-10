РАМКИ ЗАКОНА: «Липовое» онлайн здоровье опасно для вашей жизни и окружающихМассовый спорт, или Будущим олимпийцам ЗАТО Александровск приходится за справкой врача постоянно ездить в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.05.18 11:48

В Ковдоре в ходе ссоры мужчина получил удар ножом в спину

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района поступило сообщение из больницы о причинении телесных повреждений 28-летнему ковдорчанину.  В ходе проверки установлено, что травмы пострадавшему были нанесены у магазина по улице Чехова в городе Ковдоре. По словам очевидцев, поздно вечером там произошла ссора между двумя мужчинами. В результате конфликта один нанес другому два удара ножом в спину.

Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, потерпевший и злоумышленник были знакомы, поводом для ссоры стала личная неприязнь на почве ревности. Полицейскими при проведении оперативных мероприятий злоумышленник задержан. В отношении мужчины, причинившего телесные повреждения потерпевшему, возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 247 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Шматкова Л. В., горожанка, участвующая
09.05.18 15:52
Сотрудники ГИБДД, часовые заполярных дорог не очистили от ТС проезжую часть разворотного кольца на ул. Ленинградская, и водители наземного ГЭТа вынуждены были виртуозить, находясь на штурвалами электр
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
Станислав
09.05.18 07:15
Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)13:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:30Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика