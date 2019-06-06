В Ковдоре в подвале жилого дома сантехники нашли тело мужчины

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в подвале жилого дома.

По предварительным данным, днём 4 июня 2019 года работники сантехнической службы, проводя профилактические работы в подвале жилого дома, расположенного по улице Комсомольской в Ковдоре в помещении теплоцентра обнаружили тело мужчины. Следствием установлена его личность. Им оказался житель города Ковдора, 1959 года рождения, не имеющий определенного места жительства.

При проведении первичного осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, согласно показаний жильцов дома, данный мужчина вёл асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и длительное время проживал в подвальном помещении, о чём также свидетельствуют обнаруженные следователем при осмотре места происшествия предметы одежды и остатки пищи.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.