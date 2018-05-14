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Мурманская область. Арктика14.05.18 14:36

В Ковдоре возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что в вечером 13 мая из окна второго этажа квартиры одного из домов по улице Комсомольской в городе Ковдор Мурманской области выпал ребенок, 2017 года рождения. В результате происшествия девочка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали все необходимые реанимационные мероприятий, однако в результате полученных тяжких травм ночью она скончалась.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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