В Ковдоре зарегистрировано очередное телефонное мошенничество

В полицию Ковдорского района обратилась жительница Ковдора 1954 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Женщина пояснила полицейским, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что в настоящее время проводится перерасчет пенсии. Для того, чтобы перечислить якобы положенные женщине 1954 года рождения денежные средства, мошенник потребовал сообщить ему данные банковской карты и коды доступа, приходившие в смс-оповещении мобильного банка. После чего, получив доступ к банковскому счету потерпевшей, неизвестный завладел 8,5 тысячами рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Стоит отметить, что потерпевшая знала о подобных способах обмана, однако все равно поверила мошеннику.