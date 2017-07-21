В Ковдорском районе малознакомый гость украл у северянки ювелирные изделия и компьютер

В полицию города с заявлением о краже из её квартиры ювелирных изделий и планшетного компьютера обратилась местная жительница 1989 года рождения. По словам потерпевшей, в квартирной краже у неё есть основания подозревать малознакомого молодого мужчину, который накануне побывал у неё в гостях.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники изъяли следы пальцев рук, оставленные предполагаемым злоумышленником, и проверили их по специализированной базе данных.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за аналогичное преступление, неработающего местного жителя 1989 года рождения. Позже подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что совершил хищение путем свободного доступа, воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.