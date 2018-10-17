В Ковдорском районе опекаемому ребенку возвращены денежные средства

Прокуратурой Ковдорского района Мурманской области проведена проверка законности распоряжения имуществом несовершеннолетних подопечных.

Установлено, что опекун 15-летнего подростка с разрешения органа опеки и попечительства администрации Ковдорского района, выданного в письменной форме, сняла с расчетного счета несовершеннолетнего денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Затем, оформила договор банковского вклада с процентной ставкой на свое имя в одном из коммерческих банков и поместила данные денежные средства на свой расчетный счет. При этом несовершеннолетний права распоряжаться указанными накоплениями не имел.

В соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» опекун не имеет право на имущество подопечного, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечного социальных выплат, и тем более не вправе пользоваться имуществом подопечного в своих интересах.

Прокурором района в адрес главы Ковдорского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностное лицо органа опеки и попечительства администрации Ковдорского района привлечено к дисциплинарной ответственности.

Денежные средства возвращены на расчетный счет ребенка.