В Ковдорском районе открывается региональный военно-патриотический слёт молодёжи «Работает спецназ»

30 марта в Ковдорском районе состоится региональный военно-патриотический слёт молодёжи «Работает спецназ» в рамках соревнований «Лига военно-патриотических клубов Мурманской области».

Участники слёта – военно-патриотические клубы Ковдорского района, Туломы, Апатитов, Мурманска и Североморска. В программе: гонка взводов, состязания по ориентированию, разборке и сборке макета автомата Калашникова, шифровке с помощью раций, решение тестов на знание воинских званий, Дней воинской славы России, городов-героев. Командам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, пройти горную и военизированную эстафету. Кроме того, участников слёта ждёт военизированная эстафета.

Слёт начнется на лыжном стадионе Ковдоре в 14.00. Награждение победителей и призеров состоится 30 марта в 18.00 в актовом зале Ковдорского политехнического колледжа (ул. Комсомольская, 14).

Организаторы слета – управление культуры Ковдорского района, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе и Ковдорский политехнический колледж.