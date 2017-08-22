В Ковдорском районе «отправили на пенсию» три десятка опор ЛЭП

Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» заменил 36 опор линий электропередачи в трех населенных пунктах: г.Ковдор, нп.Куропта и нп.Риколатва. Основной объём и наибольшие сложности пришлись на нп.Риколатва, где на пересеченной скалистой местности было обновлено 20 деревянных столбов. Их передвижение в условиях бездорожья осуществлялось при помощи трелёвщика – транспорта, предназначенного для лесозаготовительных работ.

Напомним, помимо 44 котельных в более 20 населенных пунктах, в зоне ответственности АО «МЭС» - два электросетевых филиала, протяженность кабельных линий которых превышает 380 км. «Ковдорская электросеть» и «Заполярная горэлектросеть» вошли в состав компании в 2014 году, первыми их собственниками были градообразующие предприятия, затем обслуживающие компании менялись. Одни из последних – «Мурманская горэлектросеть» и ГОУТП «ТЭКОС».

АО «МЭС» ежегодно обновляет оборудование и сети, на которых прежде ремонты не проводились десятилетями. Так, например, многие опоры ЛЭП простояли больше полувека с момента основания предприятий. Поэтому обновление «советского наследия» - первейшая задача.

На сегодняшний день в АО «МЭС» разработана долгосрочная Инвестиционная программа, в рамках которой предполагается замена изношенных электрических сетей и необходимого для эксплуатации оборудования, техническое перевооружение трансформаторных подстанций и другие мероприятия по модернизации. Они позволят повысить надёжность и качество передачи электрической энергии, увеличить пропускную способность электрических сетей и снизить технологические потери электрической энергии, возникающие при её передаче.