В Ковдорском районе подозреваемых в краже стройматериалов задержали по горячим следам

Сотрудникам отдела полиции по Ковдорскому району поступило заявление от 67-летнего мужчины, который сообщил о краже из помещения его бани, расположенной у одного из домов в посёлке Куропта. Путем повреждения замка двери, из помещения бани у потерпевшего были похищены строительные материалы на сумму 28 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места преступления установили, что злоумышленников могло быть несколько.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых. Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались неработающие жители поселка Куропта, оба ранее неоднократно судимые.

Похищенное злоумышленниками имущество было изъято полицейскими при обыске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.