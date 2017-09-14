В Ковдорском районе полицейские задержали двух мужчин за незаконную добычу водных биоресурсов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» пресекли факт браконьерства.

Двое жителей посёлка Зашеек, ранее не судимый мужчина 1963 года рождения, его сын, ранее судимый за незаконную добычу водных биоресурсов (1988 года рождения), с помощью ставной сети на реке Вандос добыли 7 экземпляров сига. Продолжить противоправные действия злоумышленники не смогли, так как были задержаны полицейскими.

По факту в отношении северян дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, всего за период операции «Путина» в текущем году полицейскими возбуждено 40 уголовных дел по ст. 256 УК РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов, составлено 163 административных протокола. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции у жителей Заполярья изъято 136 орудий лова, которые в дальнейшем будут уничтожены.