Мурманская область. Арктика17.10.17 08:35
В Ковдорском районе продолжаются поиски пропавшего без вести жителя Ковдора
Отделом полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» разыскивается пропавший без вести Михальченко Валерий Иванович 1971 года рождения. Местонахождение Валерия Ивановича неизвестно родственникам с 7 октября 2017 года.
Приметы: рост 185-190 см, плотного телосложения, лицо круглое, волосы на голове отсутствуют.
Был одет: черная кепка, синяя ветровка, синие джинсы с потертостями, синие кроссовки с белыми полосками.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении Михальченко Валерия Ивановича, просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (81535) 7-48-71, 8-999-091-60-38, 02 или 102, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.
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