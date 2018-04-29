В Ковдорском районе проходит региональный военно-патриотический слёт молодежи «Тропою партизан»

В Ковдорском районе проходит VI региональный военно-патриотический слёт молодежи «Тропою партизан – 2018», посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования пограничных органов ФСБ России.



Участники слета – организованные команды военно-патриотических, гражданско-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, туристических и других организованных детских клубов, объединений и организаций Мурманской области.



Соревнования проходят с 28 по 30 апреля в двух возрастных группах: 10-14 лет и 15-18 лет. Командам предстоит продемонстрировать навыки разведения костра и установки палатки, оказания первой медицинской помощи, разборки и сборки макета автомата Калашникова. Участники будут соревноваться в стрельбе из лазерного тренажера по интерактивным мишеням, примут участие в исторической и медицинской викторине, военизированной эстафете в виде пешего биатлона и других испытаниях.



Организаторы слета – отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике управления культуры Ковдорского района, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе, Ковдорский политехнический колледж.