В Ковдорском районе северянин, «пересчитывая» рёбра у жены, отправил её в больницу

В полицию Ковдора поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что женщина 1961 года рождения обратилась за медицинской помощью с переломами ребер.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и установили, что её избил муж по месту жительства в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанеся три удара кулаком по телу.

Участковый уполномоченный полиции установил, что злоумышленник на момент избиения жены находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина – ранее не судимый безработный 55-летний житель села Ена Ковдорского района, – признался в содеянном.

Согласно заключению судмедэксперта, полученные потерпевшей травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.