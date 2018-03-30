В Ковдорском районе состоялись открытые командные соревнования с элементами туристической техники «Тайна озера Ковдоро»

В открытых командных соревнованиях с элементами туристической техники «Тайна озера Ковдоро», состоявшихся в Ковдорском районе, приняли участие курсанты военно-патриотических клубов «Граница» и «Вулкан», команды Совета молодых специалистов Ковдорского ГОКа и школ № 1, 2 и 3 Ковдора, а также команды «Витязь» и «Рать» из Мурманска и Североморска. Соревнования проходили в двух возрастных группах: от 10 до 14 лет и от 15 лет и старше. В течение трех часов участникам предстояло выполнить задания на выносливость, быстроту реакции, сплочённость команды, силу, ловкость, а также ответить на вопросы викторины на знание истории Мурманской области.

В старшей возрастной группе первое место заняла команда Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК», на втором месте – команда «Будущий воин» ковдорского Центра детского творчества, на третьем – команда военно-патриотического клуба «Рать» мурманского первичного отделения ДОСААФ России.

В младшей группе первое место у команды «Граница» ковдорского Центра детского творчества, на втором – команда ковдорской школы № 3, третье место также у воспитанников ковдорского Центра детского творчества – команды «ЮДП».