В Ковдорском районе состоялся второй международный этнофестиваль «Гиперборея»

В Ковдорском районе, близ посёлка Ёнский, состоялся второй международный этнофестиваль «Гиперборея». Его центральным событием стала экстремальная гонка «Евровызов – 2019», в которой приняли участие 35 команд из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакши, Ковдора, Кировска, Апатитов, Ревды, а также команда молодых специалистов предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» из города Котельниково Волгоградской области. 46 спортсменов участвовали в гонке в личном мужском и женском зачетах. На трёхкилометровой дистанции организаторы подготовили целый арсенал оригинальных препятствий для любителей кроссфита – программы упражнений на силу и выносливость.

Проект «Ковдор – столица Гипербореи» стремительно ворвался в медиапространство, привлёк внимание федеральных СМИ, блогеров, путешественников. Отрадно, что новый проект поддерживают сами ковдорчане – поисками артефактов, разработкой туристических маршрутов, инициативами по развитию туристической инфраструктуры.

Программа этнофестиваля, организованного компанией «ЕвроХим», рассчитана на широкий круг зрителей и включает развлечения на любой вкус и возраст: мастер-классы на байдарках, катамаранах и SUV-бордах, сувенирные мастерские, угощения коренных народов Севера, рок-концерт с участием групп «Тунтури» и «Stone» из Мурманска и «Токи-Фуко» из Апатитов. Работали ярмарка, гастрозоны, развлечения для детей.

Праздник завершился огромным «Костром желаний» и настоящим шаманским обрядом, который провели потомственные саамские нойды из Мурманска и посёлка Ёнский.