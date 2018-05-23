В Ковдорском районе в ряде организаций начисляли заработную плату ниже минимального размера оплаты труда

Прокуратурой Ковдорского района в ходе проведения проверки исполнения работодателями требований трудового законодательства в сфере оплаты труда выявлены нарушения закона, выразившиеся в установлении заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

Установлено, что рядом организаций, осуществляющими свою деятельность на территории Ковдорского района, указанные требования закона не соблюдаются.

Так, в апреле-мае 2018 года при выполнении работниками нормы рабочего времени в полном объёме размер начисленной заработной платы составил ниже МРОТ.

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений закона и недопущению их впредь в адрес муниципального унитарного предприятия, а также в 2 организации внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, работникам организаций выплачены полагающиеся им суммы по закону.

Помимо этого, в отношении работодателей возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения по существу.