В Ковдорском районе возбуждено пять уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний

Прокуратурой Ковдорского района совместно с УФСБ и полицией проведено совместное комплексное целевое мероприятие, направленное на пресечение преступлений и правонарушений в сфере законности распоряжения денежными средствами, собранными с населения за коммунальные услуги.

Установлено, что руководитель МУП «Расчетно-информационный центр» заключала со своими знакомыми фиктивные договоры на оказание предприятию услуг. На самом деле услуги выполнялись штатными работниками управляющей компании, деньги, выплаченные населением в качестве оплаты коммунальных услуг, похищались. По направленным прокурором в следственные органы материалам 26.03.2018 в отношении руководителя возбуждено уголовное по ч.3 ст. 160 УК РФ, - присвоение с использование служебного положения.

Выявлено два преступных эпизода, руководителем присвоены деньги в сумме около 200 тыс. рублей. Сразу после возбуждения уголовных дел ущерб добровольно погашен, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также при проведении совместного мероприятия выявлен факт присвоения денежных средств предприятия руководителем управляющей компании ООО «КовдорЖилКомСервис» на сумму более 2 млн. рублей.

Всего по итогам мероприятия возбуждено пять уголовных дел в отношении руководителей трех предприятий, оказывающих услуги ЖКХ.