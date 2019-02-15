В Ковдорском районе задержан злоумышленник, похитивший трубы теплоснабжения

В отдел полиции по городу Ковдору обратились представители местной организации, предоставляющей коммунальные услуги населению. По словам заявителей, неизвестный в районе Привокзальной улицы с участка теплотрассы похитил металлические трубы, которые находились в свободном доступе. Ущерб от преступных действий составил 16,5 тысячи рублей.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан местный житель (1979 года рождения). Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что разрезал специальным оборудованием трубы на куски и вывез их на своём автомобиле. Похищенное планировал сдать в пункт приёма металла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, осуществить задуманное подозреваемый не успел. Похищенное имущество изъято у него полицейскими. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступлении), а также по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленника может ожидать до нескольких лет лишения свободы.