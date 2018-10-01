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Мурманская область. Арктика01.10.18 12:58

В Ковдорском районном краеведческом музее начинает работу передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.»

С 1 октября в Ковдорском районном краеведческом музее начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.».

Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области.

Выставка освещает события советско-финляндской войны на Кольском Севере, знакомит с ходом боевых действий на Мурманском направлении, с созданием и деятельностью Мурманского пограничного округа, 1-го Северного отряда пограничных кораблей, рассказывает о формировании Мурманской армейской группы, преобразованной в 14-ю армию, о боевых операциях Северного флота.

Также на выставке представлены фронтовые письма, красноармейские книжки, личные документы бойцов, которые были удостоены звания Героев Советского Союза.

Выставка работает до 25 ноября.

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