В Ковдорской больнице ампутацию ноги больного провели три студента

При проведении проверочных мероприятий прокуратурой Ковдорского района было установлено, что в июле 2019 года в хирургическом отделении филиала ГОАУЗ МЦРБ Ковдорская больница была запланирована операция по ампутации нижней конечности пациенту. Операцию должен был проводить лечащий врач-хирург, который достоверно зная, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции и не обладают необходимыми для проведения операций знаниями и навыками, врач, грубо нарушая право пациента на оказание квалифицированной медицинской помощи, поручил проведение операции трём студентам 4-го курса медицинского института.

Будущими медиками была самостоятельно выполнена хирургическая операция по ампутации нижней конечности. Врач-хирург в оперативном лечении участия не принимал, ограничив своё участие в операции устными указаниями студентам. Продолжительность оперативного лечения необоснованно составила около 7 часов, продолжительность анестезии около 8 часов.

Кроме того за период проведения оперативного лечения хирург несколько раз покидал операционную, в период его отсутствия студенты бесконтрольно продолжали оперативное лечение. При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента.

По указанному факту прокуратурой Ковдорского района направлены материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Так, следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица медицинского учреждения, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Расследование уголовного дела продолжается.