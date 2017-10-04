В Ковдорской больнице мальчику «насильно» сделали прививку против гриппа и ОРВИ

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка деятельности филиала ГОАУЗ МЦРБ – Ковдорская больница в части соблюдения порядка проведения профилактических прививок. Поводом к её проведению послужило обращение жительницы района о неправомерном проведении профилактической прививки несовершеннолетнему.

Установлено, что в сентябре 2017 года заявитель письменно заполнила документ: «Добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок детям или отказа от них», в котором добровольно отказалась от проведения прививки против гриппа и ОРВИ её несовершеннолетнему сыну.

Указанный документ имелся в медицинском учреждении, но при этом, в нарушение п.2 ст.11, п.п.1, 3 ст.5 закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», прививка ребенку все же была сделана.

По выявленному факту прокурором района в адрес и.о. начальника филиала ГОАУЗ МЦРБ – Ковдорская больница внесено представление об устранении нарушений закона.