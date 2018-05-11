В КП-24 прошел конкурс профессионального мастерства среди осужденных

Осужденные оленегорской колонии-поселения, прошедшие обучение в профессиональном образовательном учреждении при колонии, соревновались за звание лучшего по профессии оператора теплового пункта.

Конкурс проводился в два этапа. С теоретической частью все участники конкурса справились на «отлично», показав практически одинаковый результат. Во время практической части сразу определились лидеры. При выполнении заданий был виден уровень подготовки и профессиональное мастерство каждого конкурсанта.

По словам одного из организаторов конкурса, главного энергетика КП-24 Александра Тебенькова, в процессе проведения соревнований осужденным подробно разъяснялись допущенные ими ошибки, они могли увидеть, что делали неправильно, устранить упущения и тем самым повысить свой уровень профподготовки прямо во время конкурса.

По мнению жюри, все участники выступили достойно. Победители и призёры были награждены грамотами, а самый лучший в профессии получил ценный приз.

До конца мая в КП-24 пройдут аналогичные конкурсы среди осуждённых по профессиям «повар» и «швея».