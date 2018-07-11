Преступное хобби: 35-летний сотрудник полиции занимался выращиванием дома коноплиС 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.07.18 07:25

В краеведческом музее летние каникулы веселее

Летние каникулы - прекрасная возможность для того, чтобы узнать что-то новое, интересное и познавательное. Многие школьники посещают детские лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах, где организаторы планируют для них познавательные мероприятия. И традиционно в это время Мурманский областной краеведческий музей встречает маленьких посетителей.

В июне этого года городские оздоровительные лагеря города Мурманска организованы на базе 7 общеобразовательных школ города. Воспитанниками лагерей стали 930 ребят.

Первая смена длилась с 4 по 28 июня. За 24 дня в музее состоялись 43 мероприятия для юных северян и их учителей. Более 900 школьников посетили музей меньше чем за месяц.

Самой популярной выставкой стала «Мурманская область: история и современность», на которой было проведено 17 мероприятий, и ее увидели 276 школьников. Ребята не только познакомились с 80-летней историей родного края, но и узнали, как регион живёт сегодня. Детям рассказали о богатых месторождениях Кольского полуострова и о полезных ископаемых, которые здесь добываются. Гости мероприятия увидели образцы «камня плодородия» апатита, зеленого поделочного минерала амазонита, полудрагоценного аметиста и других минералов из фондов Мурманского областного краеведческого музея. В завершение занятия каждый отряд сделал карту, на который ребята отметили города и горно-обогатительные комбинаты Мурманской области и изобразили образцы добываемых минералов.

Самыми активными посетителями стали воспитанники лагеря средней общеобразовательной школы № 43. 130 юных северян побывали на музейных занятиях в постоянных экспозициях «Природа Мурманской области: зона тундры», «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках» и «Моря, омывающие Кольский полуостров», а также на временных выставках «Мурманская область: история и современность» и «Театр на краю земли» и увидели фильм «Природа Мурманской область».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-3
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 517 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Комментарий к новости:С 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления
Николай
09.07.18 20:47
Арктик ТВ, поздравляю с победой в суде! У Вас отличная группа поддержки!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире08:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиНетипичная ситуация - показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 59 копеек, доллара – почти на 39 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области выработка электроэнергии снизилась на 2,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газСостоялись первые рейсы в истории поставок российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки-PRO ЗаконыС 1 июля будем платить за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика