В краеведческом музее летние каникулы веселее

Летние каникулы - прекрасная возможность для того, чтобы узнать что-то новое, интересное и познавательное. Многие школьники посещают детские лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах, где организаторы планируют для них познавательные мероприятия. И традиционно в это время Мурманский областной краеведческий музей встречает маленьких посетителей.

В июне этого года городские оздоровительные лагеря города Мурманска организованы на базе 7 общеобразовательных школ города. Воспитанниками лагерей стали 930 ребят.

Первая смена длилась с 4 по 28 июня. За 24 дня в музее состоялись 43 мероприятия для юных северян и их учителей. Более 900 школьников посетили музей меньше чем за месяц.

Самой популярной выставкой стала «Мурманская область: история и современность», на которой было проведено 17 мероприятий, и ее увидели 276 школьников. Ребята не только познакомились с 80-летней историей родного края, но и узнали, как регион живёт сегодня. Детям рассказали о богатых месторождениях Кольского полуострова и о полезных ископаемых, которые здесь добываются. Гости мероприятия увидели образцы «камня плодородия» апатита, зеленого поделочного минерала амазонита, полудрагоценного аметиста и других минералов из фондов Мурманского областного краеведческого музея. В завершение занятия каждый отряд сделал карту, на который ребята отметили города и горно-обогатительные комбинаты Мурманской области и изобразили образцы добываемых минералов.

Самыми активными посетителями стали воспитанники лагеря средней общеобразовательной школы № 43. 130 юных северян побывали на музейных занятиях в постоянных экспозициях «Природа Мурманской области: зона тундры», «Хозяйство и быт саамов в XVIII−XIX веках» и «Моря, омывающие Кольский полуостров», а также на временных выставках «Мурманская область: история и современность» и «Театр на краю земли» и увидели фильм «Природа Мурманской область».