В краеведческом музее областного центра состоится день семейного отдыха «Этот День Победы»

6 мая в Мурманском областном краеведческом музее состоится день семейного отдыха «Этот День Победы», посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Начало в в 13.00.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» сотрудники музея расскажут о боевых действиях во время Великой Отечественной войны в Заполярье. Ребята узнают о быте мурманчан в тылу, о героическом труде и о страшных бомбёжках города, а затем услышат звук сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги. Также дети услышат по репродуктору объявление Ю. Б. Левитана о начале войны.

В завершение занятия юные посетители рассмотрят предметы из солдатского вещмешка: кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и другие. Каждый участник мероприятия сможет сделать памятную фотографию русской винтовки С.И. Мосина.

Мероприятие направлено на формирование патриотического сознания у подрастающего поколения. Рассчитано на широкую аудиторию.