Мурманская область. Арктика23.01.18 16:49
В краеведческом музее открывается выставка «Пейнтбол в Мурманской области»
24 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Пейнтбол в Мурманской области». Посетители музея узнают историю развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона.
Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
Выставка организована совместно с Федерацией пейнтбола Мурманской области и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».
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