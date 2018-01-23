В краеведческом музее открывается выставка «Пейнтбол в Мурманской области»

24 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Пейнтбол в Мурманской области». Посетители музея узнают историю развития спортивного пейнтбола в Мурманской области. На выставке будут представлены фотографии, снаряжение, призы и награды пейнтбольных команд нашего региона.

Пейнтбол – это командная игра с применением специальных оружий, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.

Выставка организована совместно с Федерацией пейнтбола Мурманской области и пейнтбольным клубом «Вавилон 51».