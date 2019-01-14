В краеведческом музее прошла акция «В Новый год всей семьей в музей»

12 января в Мурманском областном краеведческом музее прошли мероприятия в рамках акции «В Новый год всей семьей в музей».

Дети и их родители посетили экскурсию по выставке «В блеске елочных огней» и увидели образцы советских елочных украшений: фигурку советского дирижабля, фигурки героев детской литературы - доктора Айболита, Красную Шапочку, Маленького Мука и многих других. Гостям рассказали о том, как в 1950-е годы появились новогодние игрушки на сельскохозяйственную тему в виде фруктов, ягод и овощей, а в 1960-е годы появляются первые игрушки из пластмассы. Также посетители узнали историю главного украшения ёлки – верхушки зелёной красавицы. Сначала рождественское дерево украшали «Вифлеемской звездой», а в советскую эпоху обязательным атрибутом стала пятиконечная звезда. А в начале 1960-х традиционное украшение стало постепенно уступать макушке-пике, стилизованной под форму взлетающей ракеты, так как этот период ознаменован первым полетом человека в космос.

Поле экскурсии ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувенира «Дед Мороз», а также посмотрели советские новогодние мультфильмы «Двенадцать месяцев» и «Когда зажигаются ёлки».

Мероприятие посетили 35 человек.