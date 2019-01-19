В Крещение Господне около 5600 северян очистили душу и тело от скверны

В ночь с 18 на 19 января на территории Мурманской области прошли мероприятия, посвященные празднованию дня Крещение Господне. В 11 населенных пунктах региона были оборудованы 12 купелей, которые посетили около 5600 человек. Всего же в минувшую ночь участие в церковных службах и купаниях приняли около 7000 жителей Мурманской области.

Охрану общественного порядка во время мероприятий обеспечивали около 100 сотрудников правоохранительных органов, 20 сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа Росгвардии, а также представители казачества, народных дружин и охранных предприятий.

Благодаря слаженной работе правоохранителей и взаимодействующих структур нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан допущено не было.