Мурманская область. Арктика19.01.19 15:10
В Крещение Господне около 5600 северян очистили душу и тело от скверны
В ночь с 18 на 19 января на территории Мурманской области прошли мероприятия, посвященные празднованию дня Крещение Господне. В 11 населенных пунктах региона были оборудованы 12 купелей, которые посетили около 5600 человек. Всего же в минувшую ночь участие в церковных службах и купаниях приняли около 7000 жителей Мурманской области.
Охрану общественного порядка во время мероприятий обеспечивали около 100 сотрудников правоохранительных органов, 20 сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа Росгвардии, а также представители казачества, народных дружин и охранных предприятий.
Благодаря слаженной работе правоохранителей и взаимодействующих структур нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан допущено не было.
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