В Крещение Господне в районе Семёновского озера в Мурманске будет запрещена остановка транспортных средств

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече православного праздника Крещение Господне с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка транспортных средств от остановки «Семёновское озеро» по проспекту Героев-североморцев до улицы Туристов в обоих направлениях и по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях.

Также в указанное время будет запрещён правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе и въезд на проспект Героев-североморцев с Верхнеростинского шоссе.