В Крыму обнаружили мертвым 18-летнего спортсмена из Мурманска

Сотрудники МЧС в Крыму обнаружили мертвым 18-летнего спортсмена - мурманчанина, который пропал накануне во время пробежки в посёлке Рыбачье под Алуштой. Об этом сообщается в воскресенье на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о том, что спортсмен из Мурманска 2001 года рождения не вернулся в пансионат «Рыбачье», где размещаются спортсмены, после утренней пробежки, поступило в службу спасения в 16.30 мск в субботу. Поиски велись как в горно-лесной местности, так и в акватории Чёрного моря. В поисках были задействованы спасатели и водолазы «Крым-спас», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники пожарной охраны, ГУ МЧС России по региону, полиция и волонтеры.

«К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведётся расследование», - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы республиканского МЧС Сергея Шахова.

Источник в силовых структурах полуострова сообщил ТАСС, что погибший - член юношеской сборной России по биатлону Артемий Хасанкаев. «Да, это Хасанкаев. Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти - остановка сердца», - сообщил собеседник агентства.