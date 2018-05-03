В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманска состоялась защита проектов учащихся «Школы юного музейщика»

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялась защита проектов «Экскурсия по выставке» учащихся II курса «Школы юного музейщика». В защите проектов приняли участие учащиеся 11-х классов гимназии № 1, гимназии № 2, гимназии № 10, гимназии № 5, гимназии № 7, гимназии № 8, школы № 36 города Мурманска.

В течение двух лет ребята посещали занятия по программе «Школа юного музейщика», разработанной сотрудниками Мурманского областного художественного музея. В основе программы – идея приобщения старшеклассников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами.

Занятия проводили директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, искусствовед Ольга Александровна Евтюкова, заведующая научно-просветительным отделом Марина Валерьевна Выборнова и заведующая отделом «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова.

В рамках защиты проекта ребята провели экскурсию по выставке живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский».

Всем участникам проекта были вручены сертификаты об окончании обучения, а также памятные подарки.