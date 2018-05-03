В Культурно-выставочном центре Русского музея областного центра откроется юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя»

4 мая в 18.00 состоится торжественное открытие юбилейной выставки Виктора Кобзева «30 лет спустя» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж).

Виктор Кобзев - профессиональный художник, мастер художественной гравюры и экслибриса (работает в технике офорта, акватинты), создает книжные иллюстрации и другие малые формы книжной графики, пишет картины маслом. Театральный художник, педагог.

Работы Виктора Кобзева хранятся в крупнейших музеях мира, включая российские – Эрмитаж, Русский музей и Вологодская областная картинная галерея, Музей искусства графики, в частных коллекциях Маргарет Тэтчер, Тонино Гуэрра, Франсуа Миттерана, королевы Англии Елизаветы II, Михаила Горбачева, Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Аллы Пугачевой.

Посетители Мурманского областного художественного музея увидят 28 работ автора. Выставка будет работать до начала июня.