В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка произведений молодых художников «Точка росы»

Ставшая уже традиционной выставка «Точка росы» проходит один раз в два года и направлена на раскрытие творческого потенциала молодежи Кольского Заполярья. Она выявляет новые имена, помогает реализовать творческие амбиции художников, способствует профессиональному росту талантливых авторов.

На открытии выставки в Культурно-выставочном центре Русского музея участников приветствовала заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, отметившая, что развивающееся искусство молодых авторов – всегда опора в настоящем и основа для будущего культуры региона. Перед гостями выступили заслуженный художник России Виталий Бубенцов и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.

Свои работы на выставку «Точка росы» представили студенты Мурманского арктического государственного университета, учащиеся Мурманского колледжа искусств, преподаватели детских художественных школ Мурманска и Североморска, а также Кольского районного Центра культуры, жители Заполярья.

В этом году в рамках выставки организован конкурс работ в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно–прикладное искусство и фотография. Подведение итогов состоится 18 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея.